Pieter van Vollenhoven krijgt veel kritiek op omstreden bericht over ongewenste intimiteiten

Gisteravond mengde ook Pieter van Vollenhoven zich in de discussie over seksuele intimidatie. Door zijn bericht ontstond er veel ophef.

Van Vollenhoven plaatste gisteravond op Twitter het volgende bericht: “Kun je als man een vrouw nog een hand geven of valt dat onder het hoofdstuk ongewenste #intimiteiten. Ik denk dat dat een grensgeval is!?” Mensen reageerden heel verbaasd op het bericht op Twitter. Dat het niet heel handig was, zag hij later ook in want vanochtend bleek de tweet verwijderd te zijn. RTL Nieuws nam contact met Van Vollenhoven, maar hij wilde er niets meer over zeggen.

Slachtofferhulp

Van Vollenhoven is erevoorzitter van het Fonds Slachtofferhulp en mede daardoor vielen veel mensen over het bericht. Het fonds noemt de tweet ‘absoluut onhandig’. Van Vollenhoven probeerde de situatie nog te redden door er achteraan te sturen: “De meldingen van ongewenste intimiteiten vind ik volledig terecht, wel vind ik spijtig dat sommige meldingen soms zo laat worden gemeld.” Maar daarmee maakte hij het eigenlijk alleen nog maar erger.

Bron: RTLNieuws.nl. Beeld: ANP.