10-jarige Pietje weet opnieuw iedereen in te pakken bij 'RTL Late Night'

In Holland’s Got Talent wist Pietje Tomassen (10) al iedereen om zijn vinger te winden met zijn vertolking van ‘Mama’ en bij RTL Late Night deed hij het maandagavond nog eens dunnetjes over.

Niet alleen zijn optreden maar ook zijn ontwapende antwoorden doen de kijkers smelten.

Grote droom

Zo vertelt Pietje met trots hij dat langzaam maar zeker een BN’er aan het worden is. “Ik word nu continu op straat herkend. Dat wilde ik ook altijd, dus dat is een droom die uitkomt. Ik wil gewoon altijd een spotlight op mij hebben.”

‘Boem, boem, boem’

Hoewel Pietje gek is op Nederlandse volkszangers, moeten zijn klasgenoten daar niets van hebben. Zij luisteren volgens Pietje liever naar rappers zoals Boef. “Daar houd ik niet van. Ik houd niet van boem, boem, boem. Ik luister liever naar Jan Smit.”

