Pijnlijk: vertrouwen in koning op laagste punt sinds inhuldiging

Hoewel een meerderheid van het land nog steeds vertrouwen heeft in koning Willem-Alexander, is het vertrouwen in hem wel op het laagste punt sinds zijn inhuldiging in 2013. Dit meldt EenVandaag op basis van zijn jaarlijkse Koningsdagonderzoek onder ruim 28.000 leden van het Opiniepanel.

Waar vorig jaar nog 74 procent van de ondervraagden vertrouwen had in de koning, is dat dit jaar gedaald naar 63 procent. Ook Máxima is een beetje in populariteit gedaald: zij ging van 78 procent naar 69 procent.

Vakantie naar Griekenland

De lage score van de koning zou alles te maken hebben met de omstreden vakantie naar Griekenland én de hogere toelage die hij heeft gekregen. Bijna de helft van de ondervraagden (46) procent is van mening dat de vroegtijdig afgebroken vakantie naar Griekenland nog steeds een negatieve invloed heeft op hun beeld van het paar. De koning brak destijds in oktober zijn vakantie uit nadat er publieke verontwaardiging was ontstaan. Hij bood ook later zijn excuses hiervoor aan.