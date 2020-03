Pijnlijke fout onderbreekt optreden Wibi, Waylon en Willeke in 'DWDD'

Premium

5 jaar geleden kreeg Geneviève Verberk (59) de diagnose galwegkanker. Ze weet niet hoe lang ze nog heeft, maar 1 doel wil ze per se bereiken: deelnemen aan Alpe d’HuZes. Voor zichzelf én haar overleden hartsvriendin Ellen.

“Het is dinsdag 4 juni 2019. Samen met mijn vriendin Ellen kijk ik naar de live-uitzending van Alpe d’HuZes. We zijn allebei ongeneeslijk ziek en door onze chemobehandelingen te zwak om naar Frankrijk af te reizen. We praten over onze innige vriendschap, het