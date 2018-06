Meningen verdeeld over dit wel héél pikante filmpje van Doutzen

Topmodel Doutzen Kroes (33) deelde gisteravond op Instagram een filmpje van zichzelf in lingerie. Een groot deel van haar fans zijn lovend over dit pikante filmpje, terwijl anderen het eigenlijk niet vinden kunnen.

Het supermodel is dit keer wel héél ver gegaan om de nieuwe lingeriesetjes van de Hunkemöller aan te prijzen, vinden haar fans. Al billenschuddend showt de Friezin de pikante setjes. Wel erg sexy, dat zijn we niet van haar gewend.

Campagne

“Kijk maar uit voor de volgende Hunkemöller-campagne. Ik heb zo verschrikkelijk veel lol gehad achter de schermen”, schrijft ze bij dit wel héél pikante filmpje. Binnen een paar uur was de video al een half miljoen keer bekeken. De meningen waren erg verdeeld.

Andere kant

Op de video is Doutzen in lingerie te zien. Er komen regelmatig sexy close-ups van haar decolleté, kruis en schuddende billen in beeld. Iets wat we niet echt gewend zijn van Doutzen. Dat ze haar lichaam showt wel natuurlijk, ze is tenslotte een ‘Angel’ geweest bij hét lingeriemerk Victoria Secret. Maar een twerkende Doutzen, nee dat zien we niet vaak. “Ik verwachtte mode en geen stripper-taferelen”, reageert zelfs iemand onder de video. “Nu leren we de andere kant van je kennen.”

Positief

Maar de prachtige Friezin krijgt niet alleen negatieve reacties. Er zijn ook ontzettend veel (voornamelijk mannelijke) fans die werden weggeblazen door de video. “Bedankt Doutzen, mijn maandag is weer goed begonnen”, klinkt het. Menig man is dan ook jaloers op haar vriend dj Sunnery James en zijn benieuwd naar het eindresultaat van deze Hunkemöller-campagne.

#sneakpeak #doutzenstories for #hkm Een bericht gedeeld door Doutzen Kroes (@doutzen) op 7 Jun 2018 om 5:56 (PDT)

