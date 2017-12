Pikante video van Doutzen Kroes gaat rond op social media

Op social media is een video opgedoken van onze Friese Doutzen Kroes.

Het wereldberoemde topmodel laat maar weer eens zien wat voor een prachtig lijf ze heeft. En ook hoe ze daar aan komt, aan zo’n figuur. In een video is te zien hoe ze fanatiek touwtjespringt.

Bloot sporten

The Love Magazine plaatst het spraakmakende filmpje dat binnen een uur al meer dan 55.000 keer is bekeken. Love is een Brits tijdschrift dat 2 keer per jaar wordt uitgegeven. Op Instagram heeft het blad meer dan 1 miljoen volgers. Speciaal voor de kerstdagen tellen ze in december elke dag af met een video van een model waarin wordt laten zien hoe sportief de meiden zijn. En dan dragen ze niet al teveel kleding, tijdens al dat bewegen. Tja, dat levert dan al gauw mooie kijkcijfers op.

Bron & Beeld: Instagram