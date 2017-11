Piloot tekent met vliegtuig wel heel ondeugende wolk in de lucht

Aan de Amerikaanse westkust was er afgelopen donderdag een wel heel aparte wolkencombinatie zichtbaar.

Ondertussen hebben woordvoerders van een marinevliegbasis in de Amerikaanse staat Washington toegegeven dat een van haar vliegtuigen betrokken was bij de creatie van de nog al, tja, obscene wolkentekening.

Piloten hadden een immense penis in de lucht getekend.

The most monumental thing to happen in omak. A penis in the sky pic.twitter.com/SM8k1tNYaj — Anahi Torres (@anahi_torres_) 16 november 2017

Some pilots at NAS Whidbey did some sky writing today. 🤦🏻♂️https://t.co/9IsYvkX1za pic.twitter.com/Lm7kpMhKpY — Adam Gessaman (@adamrg) 17 november 2017

Een bezorgde vrouw vertelde aan een lokale nieuwszender dat ze geen idee had hoe ze dit aan haar jonge kinderen moet uitleggen. Ze is niet de enige die geschrokken is van de wolkencombinatie. Ook op Twitter laat menigeen van zich horen.

Woordvoerders van de marine hebben laten weten dat de tekening “absoluut niet acceptabel is.” De piloten van het vliegtuig worden verantwoordelijk gehouden voor de tekening. Wat er met hen gaat gebeuren is niet bekend.

Bron: Telegraaf. Beeld: Twitter.