Piloot onthult waar in het vliegtuig je het minste last hebt van turbulentie

Lange vlucht voor de boeg? Dan wil je het zo comfortabel mogelijk maken. Een Britse piloot heeft het geheim: het begint allemaal bij de plek waar je in het vliegtuig zit.

Door de juiste plek in het vliegtuig te kiezen, kun je namelijk minder last hebben van turbulentie, beter slapen én het geluk hebben dat je een stoel hebt met meer ruimte.

Stoel kiezen

De piloot, die online bekend is als Jonny the Pilot, legt uit dat het allemaal te maken heeft waar je gaat zitten. Bij veel maatschappijen kun je via internet al je stoel kiezen en dus zo eigenlijk al voor jezelf bepalen wat je fijn vindt tijdens een vlucht.

Turbulentie

Vind je het vervelend om turbulentie te hebben tijdens een vlucht? Volgens de piloot kun je dan het beste bij de vleugels gaan zitten, zeker bij een groot vliegtuig dat hoger vliegt. Dichterbij het midden heb je minder last van turbulentie waardoor je een stuk rustiger in het vliegtuig zit. Heb je pas een goede vlucht als je lekker kunt slapen? Kies dan voor een plek zover mogelijk bij de motor vandaan. Lukt dat niet? Kies dan altijd voor een stoel aan het gangpad, daar is het een stuk rustiger dan aan het raam.

Extra beenruimte

Voor de mensen die het moeilijk vinden om de beste plek te kiezen, heeft de piloot nog een tip: Seat Guru. Op deze website kun je de gegevens van je vlucht invullen en zo zien welke stoelen in het toestel de beste zijn. En als extra tip verklapt hij: “Vlieg je met een Boeing 787 Dreamliner? Elke stoel in rij 30 heeft extra beenruimte.” Maar dan zit je wel weer dichtbij het toilet en zitten het televisieschermpje en het tafeltje in je armleuning.

Bron: Metro.co.uk. Beeld: iStock.