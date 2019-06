Pim mag geen korte broek aan op werk maar komt met creatieve oplossing

Met deze tropische dagen is het helaas niet altijd even goed uit te houden op de werkvloer. Pim mocht van zijn werkgever geen korte broek aan onder werktijd, en dus komt hij met een briljante oplossing.

Niet representatief

“Het was zó warm, dat ik een gesprek had met de directie”, vertelt Pim aan Editie NL. “Ik kreeg te horen dat ik geen korte broek aan mag, omdat dat niet representatief is. Maar een rok mag wel. Toen dacht ik: ‘dan trek ik toch gewoon een rok aan?!'”

Advertentie

Eerste compliment

Op Twitter begint Pim dan de zoektocht naar een rok. “Een mevrouw heeft me er drie toegestuurd. Ik heb ze korter geknipt en uiteindelijk de blauwe aangetrokken.” Waar hij eerst een tikkeltje bang was voor de reacties, kreeg hij onderweg naar zijn werk bij de supermarkt al het eerste compliment over zijn outfit. Ook zijn collega’s staan volledig achter zijn actie.

Succes

De foto’s van Pim in rok hebben inmiddels al meer dan 5.000 likes. En op de werkvloer is vrijdag ook positief op zijn ‘rokjesdag’ gereageerd. “Ik heb net een gesprek met de directeur gehad en die zei dat hij een korte broek toch eigenlijk ook vindt kunnen. Volgende week gaan we verder praten. Missie geslaagd!”

Omdat korte broeken niet zijn toegestaan op het werk en rokken wel, zal ik naar het werk gaan in rok. Ik ben zo blij met hoe goed deze rok mij staat 😭❤️❤️ pic.twitter.com/g8Okvm6lG8 — Pimpulsief (@meukmens) June 26, 2019

Zelf nog op zoek naar net zo’n leuke rok als die van Pim? Deze zijn ook nog eens in de sale:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Twitter. Beeld: iStock, Twitter