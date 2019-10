Man vindt 500 euro in pinautomaat en brengt het naar de politie

Wat zou jij doen als je een flink geldbedrag in een pinautomaat ziet liggen? Zou je het in je eigen zak steken, of de eigenaar van het geld proberen te vinden? Een man uit Wageningen trof maar liefst 500 euro aan toen hij geld wilde pinnen en bracht het complete geldbedrag naar de politie.

Eerlijkheid duurt het langst, moet de meneer gedacht hebben. De eigenaar van het geld is echter nog niet op komen dagen op het politiebureau.

Advertentie

Zoektocht eigenaar

De zoektocht naar de eigenaar van het gepinde geldbedrag is dan ook nog in volle gang. Op Facebook heeft de politie van Wageningen daarom een foto van alle geldbriefjes geplaatst, in de hoop om zo in contact te kunnen komen met degene die zijn of haar geld vergat mee te nemen.

Camerabeelden

Om geldwolven tegen te gaan, benadruk te politie dat het sturen van een persoonlijk bericht naar het Facebook-account van de Wageningse politie geen nut heeft. Samen met de camerabeelden van de betreffende bank, probeert de politie namelijk te achterhalen wie de rechtmatige eigenaar van het geld is. En de man die het geld bracht? Die is omgedoopt tot ‘de held van de dag’!

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: NOS. Beeld: iStock