Het is een druk weekje voor fans van het Britse koningshuis. Zaterdag het huwelijk van prinses Eugenie, maandag het babynieuws van prins Harry en Meghan Markle en nu blijkt Pippa Middleton op knappen te staan.

Britse media melden dat de jongste zus van Kate maandagavond haar intrek nam in de Lindo Wing, de kraamafdeling van het ziekenhuis in Londen waar ook de hertogin haar drie bloedjes van kinderen ter wereld bracht. En dat kan maar één ding betekenen: Pippa kan elk moment bevallen!

Wereldberoemd

In april dit jaar werd bekend gemaakt dat de 34-jarige Pippa zwanger is van haar eerste kind. In mei 2017 trouwde de brunette met bankier James Matthews. Pippa werd in mei 2011 in één klap wereldberoemd toen ze als bruidsmeisje van William en Kate de show stal met haar prachtige jurk en ranke figuur.

Pippa was afgelopen zaterdag nog te gast op de bruiloft van prinses Eugenie:

Heavily pregnant Pippa Middleton is spotted arriving at Lindo Wing https://t.co/ZYf3CTABn7 via @MailOnline — MiddletonMaven (@MiddletonMaven) 15 oktober 2018

De laatste nieuwtjes, tips en trend in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Show.nl. Beeld: Getty Images.