Schoonvader Pippa Middleton beschuldigd van verkrachting van tienermeisje

Schokkend nieuws voor Pippa Middleton, de zus van Kate Middleton. Haar 73-jarige schoonvader is gearresteerd op verdenking van verkrachting van een minderjarige.

Dit melden Britse media. David Matthews zou dinsdag in Parijs zijn opgepakt.

Ontkennen

Matthews zou tijdens een vakantie in Frankrijk tussen 1998 en 1999, dus ongeveer op 63-jarige leeftijd, een tienermeisje seksueel hebben misbruikt, zo meldt het Franse nieuwsbureau AFP. Er wordt zelfs gesproken van ‘rape‘, dus een verkrachting. Naar verluidt heeft een familielid van het meisje hem aangegeven bij de politie. Dinsdag kwam Matthews voor de Franse rechter, waar hij alle beschuldigingen ontkende.

Zwager van Kate

David Matthews is de vader van multimiljonair James Matthews (41), die vorig jaar mei in het huwelijksbootje is gestapt met Pippa Middleton. Zij is het twee jaar jongere zusje van de Britse Duchess Kate. De schok moet vast enorm zijn in de familie.

