Pippa Middleton gaat voor een nieuwe, frisse coupe

Een paar maanden na haar bruiloft is Pippa Middleton voor een korte coupe gegaan. Op de fiets werd ze gespot met een pittige bob tot op haar schouders.

Met haar nieuwe kapsel lijkt Pippa helemáál als twee druppels water op haar zus Kate, die onlangs ook een behoorlijk stuk van haar haar afknipte.

Pippa Middleton-Matthews unveils new shorter hairdo https://t.co/QGWcn9dZ4I and I like it very much! ThankU @DailyMailUK #PippaMiddleton pic.twitter.com/2J72qifhQK

— Kelly Mathews (@allthingsregal) 12 september 2017