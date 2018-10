Pippa Middleton is bevallen van een zoontje

Blij babynieuws voor de familie Middleton: Pippa is bevallen van een zoontje.

De zus van Kate is maandagmiddag bevallen. Zij en haar man James zijn de trotse ouders geworden van een jongetje. Het is het eerste kindje van het stel.

Hoe het jongetje heet, is nog niet duidelijk. Met moeder en baby gaat het goed. Het jongetje woog zo’n vier kilo bij zijn geboorte. De 35-jarige Middleton is bevallen in St. Mary’s Hospital in Londen. Hier beviel ook Kate van George, Charlotte en Louis.

Kate en William hebben al officieel gereageerd op het blije nieuws: “De hertog en hertogin van Cambridge zijn ontzettend blij voor Pippa en James”.

Een paar dagen geleden nog bij het huwelijk van prinses Eugenie, met hoogzwangere buik:

Bron & Beeld: ANP