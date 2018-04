Geweldig babynieuws voor Pippa Middleton (34)

Pippa Middleton (34), de zus van Kate Middleton, is zwanger. Samen met haar man James Matthews (42) verwacht ze haar eerste kind.

Volgens de Britse krant The Sun is Kate, die zelf ieder moment kan bevallen, natuurlijk “dolblij voor haar zus”.

Oktober

Kate was naar verluidt de eerste die het blije nieuws te horen kreeg, nadat Pippa het aan James had verteld. De rest van de familie hebben ze na de twaalfwekenecho ingelicht. De mama in spé is in oktober uitgerekend. Zo leuk: naast een broertje of zusje, krijgen prins George en prinses Charlotte er dit jaar dus ook een neefje of nichtje bij!

Rechtszaak schoonvader

Mooi nieuws in een toch wel vervelende tijd voor de (schoon)familie van Pippa. James’ vader, David Matthews, werd onlangs namelijk beschuldigd van verkrachting en wacht zijn proces af. “Het waren een paar pittige weken voor de families, dus dit bracht de nodige blijdschap”, zo vertelt een vriend van het koppel aan The Sun.

Bron: The Sun. Beeld: ANP

