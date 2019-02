Pippi, bedankt: 'We hadden allemaal plezier van Pippi, behalve Pippi zelf'

Marjan Tulp en Heleen Bosma waren als kind stapeldol op Pippi Langkous – en met hen velen anderen. Ze waren dan ook met stomheid geslagen toen bleek dat de acteurs die Pippi, Tommy en Annika vertolkten amper een vergoeding kregen.

Hoeveel Inger Nilsson (Pippi), Pär Sundberg (Tommy) en Maria Persson (Annika) precies hebben gekregen, weet Marjan niet, maar ‘het waren 3 consumptiebonnen en een waterijsje, bij wijze van’. Dat staat in schril contrast met het enorme succes van Pippi Langkous. De serie werd voor het eerst uitgezonden in 1969, maar werd in de daarop volgende 50 jaar talloze keren herhaald. Je kunt Pippi met recht een jeugdicoon noemen. Dat maakt het nog treuriger dat Inger nooit geld heeft gekregen voor haar rol én dat ze in de afgelopen 50 jaar nooit meer een andere rol kreeg, omdat de associatie met Pippi altijd aan haar bleef kleven.

Collectief dankjewel

En dus is het tijd voor een collectief ‘dankjewel’, vinden Marjan en Heleen. Samen zetten ze onlangs een crowdfundingsactie op om de acteurs met terugwerkende kracht uit te betalen. Hun oproep was niet aan dovemansoren gericht: inmiddels staat de teller al op een duizelingwekkende 23.108,00 euro met donaties en media-aandacht vanuit heel Europa.

Herinneringen delen

“Ik ben zelf vooral aangenaam verrast door alle reacties die mensen op de pagina achterlaten. Het was niet eens zozeer onze bedoeling om zoveel geld in te zamelen; we wilden ‘dankjewel’ zeggen. Zoveel mensen delen hun herinneringen, schrijven dat ze hun kleindochter uit Pippi voorlezen. Dat is ontzettend hartverwarmend. Ik had niet door dat Pippi Europees gezien zo groot was. Er was zelfs een Poolse vader die vertelde dat er Pippi-posters in de school van zijn dochter hangen. Er zijn stukken over ons in Groenland en IJsland gepubliceerd. De serie is 50 jaar lang herhaald, overal hangen posters van Pippi en de acteurs hebben er nooit iets voor gekregen. Dat is niet terecht. Een ‘dankjewel’ lijkt ons niet meer dan op z’n plaats.”

Annika

Marjan en Heleen hoopten de drie acteurs met hun inzameling een weekendje weg te kunnen geven. Met het huidige bedrag is dat ‘een heel royaal weekend’ geworden. Pippi-actrice Inger heeft voor het eerst in 50 jaar tijd een rol in een Duitse detective. ‘Tommy’ ging na de serie studeren en begon zijn eigen bedrijf, wat hij later verkocht en waar hij inmiddels goed van kan rondkomen. Met Maria (Annika) gaat het echter niet goed. Ze verhuisde naar Spanje en werkte jarenlang in de zorg, maar heeft inmiddels een zeer ernstige vorm van artritis. “Ze is moeilijk ter been, leeft van een bijstandsuitkering en kan het geld dus goed gebruiken.”

“We hebben vroeger allemaal plezier gehad van Pippi, behalve Pippi zelf”, vertelt Marjan. “Dat is een beetje triest. Pippi was vroeger wat Harry Potter nu voor kinderen is. De kinderen die in Harry Potter speelden zijn allemaal miljonair. Dat hoeft ook weer niet, maar niks is wel heel weinig.”

Beeld: privébezit Marjan.