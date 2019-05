Waarom een beetje plagen alleen maar goed is voor je relatie

Kun jij het niet laten om je partner af en toe te treiteren? En doet hij dit andersom ook graag? Dan is de kans groot dat jullie een gezonde én gelukkige relatie hebben. Onderzoekers van de Appalachian State University hebben namelijk ontdekt dat een beetje plagen je relatie alleen maar sterker maakt.

Hoe dit precies zit? Hier zijn 5 belangrijke redenen voor:

1. Jullie kennen elkaar door en door

Elkaar plagen gaat niet zozeer om het uitlachen van een ander om zijn onvolmaaktheden, eigenlijk heb je vooral plezier omdat je iemand door en door kent. “Als je elkaar plaagt, wijs je eigenlijk op de kanten van iemands persoonlijkheid die anderen niet kennen”, zo vertelt celebrityrelatiecoach Laurel House. “Juist die kanten zijn de reden dat je zo gek op iemand bent en wat ervoor zorgt dat jullie band anders is dan alleen een vriendschap.”

2. Goed voor jullie band

Vaak plaag je elkaar met iets waarvan alleen jullie 2 op de hoogte zijn. Door een ander te plagen laat je diegene zien dat je hem of haar ondanks zijn onzekerheden toch graag ziet. “Als je aan iemand vraagt wat ze het aantrekkelijkst vinden aan hun partner, is de kans zelfs groot dat dit precies hetzelfde is als waarmee ze hun partner plagen”, vertelt House.

3. Jullie hebben meer plezier

“Elkaar plagen is de ideale manier om wat plezier en luchtigheid toe te voegen aan jullie relatie. Humor is immers een van de gemakkelijkste manieren om stress te verlichten en een van de belangrijkste bouwstenen van een relatie”, aldus House.

4. Het is heel intiem

“Tijdens momenten van verveling, onzekerheid en ongemak kun je meteen het ijs breken, opnieuw met elkaar verbinden en plezier maken als je elkaar even plaagt. Je voelt je begrepen en gezien en je zult merken dat het erg geruststellend voelt om te weten dat je partner en jij elkaar niet alleen door en door kennen, maar ook door dik en dun steunen”, vertelt House.

5. Je kunt er een ruzie mee beëindigen

Tenminste, als je het op een luchtige en leuke manier doet. House: “Je kunt plagen ook gebruiken om iets wat een beetje gevoelig ligt op een luchtige manier aan te kaarten. Hiermee maak je het probleem bespreekbaar zonder dat de gemoederen meteen verhit raken.”

