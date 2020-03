Híermee wordt Nikkie Plessen dagelijks geplaagd door haar kinderen

De kinderen van Nikkie Plessen maken haar soms horendol. De 34-jarige presentatrice wordt namelijk maar al te vaak door haar zoontje en dochter geconfronteerd met de imitatie die Elise Schaap van haar deed in de TV kantine. Dat vertelt de blondine aan de desk van RTL Boulevard.

Nikkie Plessen en haar man Ruben hebben samen 2 kinderen: dochter Jolie Lisa Lotte en zoon Alain Robert Henri.

Gifje

De presentatrice en ontwerpster vertelt dat ze geregeld teksten uit de TV kantine naar haar hoofd geslingerd krijgt door haar dochter en zoon. “Ik had een geschil met mijn dochter en die stuurde vanaf haar bed – want daar was ze heen gestuurd – een gifje met ‘bla bla bla chocoladevla’ naar me”, vertelt de presentatrice. Dit is een uitspraak die Elise Schaap als Nikkie Plessen deed in het satirische progamma.