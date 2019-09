Zóveel plastic krijg je binnen na het drinken van 1 kop thee

Er wordt regelmatig gezegd dat thee heel gezond is voor je. Dat klopt ook, maar wist je dat je ook veel kleine stukjes plastic inslikt als je thee drinkt?

Dit blijkt uit een onderzoek van wetenschappers van 2 Canadese universiteiten.

Plastic

Zij hebben onderzocht wat er gebeurt als je een plastic theezakje in heet water hangt. Ze doopten 4 verschillende lege zakjes, gemaakt van nylon of petplastic, in water van 95 graden Celsius. Met speciale apparaten konden ze zien wat er in het water achterblijft.

Heel klein

Hieruit blijkt dat de hoeveelheid micro- en nanodeeltjes veel groter is dan tot nu toe in voedsel en water zijn aangetroffen. In totaal laat een plastic theezakje in 1 kop thee ongeveer 11,6 miljard stukjes microplastic en 3,1 miljard stukjes nanoplastic achter. Een nanodeeltje is 100.000 keer kleiner dan de doorsnee van een menselijke haar. Ze zijn dus niet met het blote oog te zien. Maar je slikt ze dus wel zomaar door als je een kop thee drinkt.

Drinkwater

Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat zowel drinkwater als voedsel microplastics kan bevatten. Maar zoveel als in thee is nog nooit eerder ontdekt. In 1 kop thee zit in totaal 16 micogram plastic. Toch is er geen reden tot paniek. Het lijkt veel, maar een korrel suiker weegt 1 milligram. Het is dus slechts een fractie van een korreltje suiker.

Gezondheid

Het is nog onbekend of dit een risico is voor je gezondheid. Uit onderzoek met proefdieren blijkt bovendien dat we maar 1 of 2% van de deeltjes opnemen in ons lichaam. De rest verlaat het lichaam direct via de ontlasting. Wil je het zekere voor het onzekere nemen? Dan kun je natuurlijk altijd gaan voor zelfgemaakte kruidenthee. We zetten een paar lekkere varianten voor je op een rij.

Sinaasappel met kaneel en steranijs

Pak een glas heet water en doe hier een paar sinaasappelschijfjes in, met 1 of 2 stukjes steranijs en 1 of 2 kaneelstokjes. Even laten intrekken en je hebt een heerlijk thee voor de herfst.

Gember met citroen

Door wat gember en schijfjes citroen in een kopje heet water te doen, maak je in een handomdraai een heerlijk frisse en gezonde thee.

Cranberry met appel en munt

De combinatie appel, cranberries en munt is ook hartstikke lekker qua thee. In plaats van een theezakje doe je wat cranberries, stukjes appel en een paar muntblaadjes in een kopje en binnen een paar minuten kleurt je thee rood. Extra lekker voor het slapengaan!

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Volkskrant. Beeld: iStock