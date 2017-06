Tijdschrift Playboy heeft een leuke streek uitgehaald: ze zochten de meiden die in de jaren ’70, ’80 en ’90 op de cover stonden weer eens op.

Met een goede reden: ze maakten met de inmiddels oudere vrouwen precíes dezelfde covers na.

Kom op, mam

En dat resultaat is ontzettend leuk om te zien: want de meeste vrouwen zijn écht nauwelijks veranderd. Het is een idee van Cooper Hefner (25), de zoon van Hugh Hefner, die als nieuwe creatieve directeur inmiddels de leiding heeft het blad. Hij kwam op het plannetje doordat zijn eigen moeder, Conrad, vroeger ook als ‘playmate’ op de cover stond.

Meedoen

Hij vroeg haar, zou je die iconische foto niet eens weer opnieuw willen laten maken? Toen zij enthousiast reageerde op dit plan, dacht hij gelijk aan een grotere geheel. Hij besloot nog meer vrouwen op te trommelen die ooit een memorabele cover van Playboy sierden.

Dit zijn de resultaten:

De moeder van Cooper, Conrad Hefner in 1989 en nu: “Kort nadat ik naar LA verhuisde, leerde ik Hugh Hefner kennen. We begonnen te daten, trouwden en kregen kinderen. De rest is geschiedenis”.

Candace Collins, in 1979 en nu:

Zelf zegt ze hierover: “Ik heb op acht covers in totaal gestaan. Het was een echte baan voor mij. Nu besef ik hoe bijzonder die shoots waren en prijs ik mezelf gelukkig dat ik tot deze bijzondere groep mensen mag behoren”.

Cathy St. George, in 1982 en nu:

Zij zegt over haar fotoshoots: “Ik wilde geen model worden, ik had nooit eerder als model gewerkt, maar het was een compleet nieuw leven. Ik herinner me nog heel weinig van de eighties. Als je het intens beleefd hebt, herinner je je het niet”.

Charlotte Kemp, in 1982 en nu: “Na een dronken namiddaguitje stapten we bij Playboy binnen en voor ik het wist stond ik één dag later in de fotostudio.”

Reneé Tenison in 1990 en nu: Alle grote namen in de modellenwereld hebben ooit naakt geposeerd. Ik zie het als een kunstvorm,.

