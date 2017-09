Playboy-icoon Hugh Hefner (91) overleden

Hugh Hefner, de oprichter van het naaktblad Playboy, is op 91-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn bedrijf Playboy Enterprises afgelopen nacht bekend gemaakt. Hefner zou in het bijzijn van zijn naasten een natuurlijke dood zijn gestorven.

Hefner richtte in 1953 het naaktblad Playboy op. Het tijdschrift groeide uit tot een van de meest herkenbare merken en veel modellen in het blad werden wereldberoemd. Onder andere Marilyn Monroe, Pamela Anderson en Anna Nicole Smith waren playmates in het blad.

Begraven naast wereldster

Hefner zal waarschijnlijk worden begraven naast Marilyn Monroe. In 2009 liet hij namelijk weten dat hij het graf naast Monroe had gekocht. Heel toevallig is zijn keuze niet: de actrice was namelijk de eerste vrouw die naakt stond op de cover van het eerste nummer van Playboy in 1953.

Seksuele vrijheid

“Mijn vader leefde een buitengewoon en invloedrijk leven als een media- en cultuur pionier. Hij is de leidende stem geweest als het gaat om sommige van de belangrijkste sociale en culturele bewegingen en heeft altijd gestreden voor vrijheid van spreken, burgerrechten en seksuele vrijheid”, aldus zijn zoon Cooper Hefner.

Cooper Hefner voegt daar aan toe dat zijn vader zal worden gemist door veel mensen, waaronder zijn vaders echtgenote Crystal, Coopers zus Christie en broers David en Marston.

Bron: The Guardian. Beeld: Getty Images