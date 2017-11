Gemma (45) nam een pleegkind van 16 jaar in huis

Een pleegkind dat al 16 jaar is in huis nemen. Poeh, waar begin je aan? Aan iets heel moois en leerzaams, vertelt Gemma Schneemann, pleegmoeder van Laura (18), ons.

“Wij wilden júist een tiener”, vertelt Gemma, die naast pleegmoeder ook één van de oprichters van de Week van de Pleegzorg is.

Niet zo moeilijk denken

Gemma en haar man hebben 3 kinderen, die met de komst van Laura 8, 11 en 13 waren. “Laura in huis nemen was een keuze van ons alle 5”, vertelt ze. “Mijn man en ik dachten: we hebben er toch al 3, een 4e lukt ook wel.” En volgens Gemma zouden meer gezinnen er zo makkelijk over moeten denken, zeker met de wetenschap dat het uiteindelijk de bedoeling is om het kind weer bij de eigen ouders te plaatsen.

“Je hebt echt niet zoveel nodig, behalve ruimte in je huis en hart”, vervolgt Gemma. “Laura was 16 toen ze bij ons kwam. En dus had ze niet zoveel zorg meer nodig. Wij zijn eerder coaches en begeleiders voor haar. Daarbij krijg je echt de kans om stapje voor stapje te wennen aan het idee van een pleegkind in huis, en heb je een half jaar de tijd om er nog vanaf te zien. Je staat er niet alleen voor: je krijgt hulp van alle kanten en belandt in een fantastisch netwerk van ervaringsdeskundigen.”

Vertrouwde omgeving

Tuurlijk, spannend was het écht wel even, geeft Gemma toe. Ook voor Laura. “Ze vond ons in het begin wat raar. Ze vond dat wij bekakt praatten, was het niet gewend om zoveel groente, fruit en volkoren producten te eten. Ze heeft mijn man voor zijn verjaardag zelfs een frituurpan cadeau gedaan.” Wat Laura snel heeft laten aarden, is dat ze niet uit haar vertrouwde omgeving is gerukt – iets wat door het tekort aan pleegouders wel vaak de realiteit is voor pleegkinderen. “Gelukkig komt ze uit dezelfde buurt en kan ze dus gewoon nog naar dezelfde school gaan en heeft ze nog haar zelfde vrienden.”

Anders dan adoptiekind

Contact met Laura’s ouders is er zeker nog, maakt Gemma duidelijk. “Een adoptiekind is anders dan een pleegkind. Bij een pleegkind is het de bedoeling dat het contact houdt met de ouders én het uiteindelijk weer bij de ouders gaat wonen.” Maar in Laura’s geval, lijkt dit een andere wending te krijgen: ze is inmiddels 18 jaar en wil graag op zichzelf gaan wonen. En zo maakt Gemma een periode mee die haar eigen kinderen nog volledig moeten doorstaan. “Leerzaam”, erkent ze.

3.500 nieuwe pleegouders

Met de Week van de Pleegzorg (1 tot en met 8 november) hopen de oprichters minimaal 3.500 nieuwe pleegouders te vinden. Om het tekort aan pleegzorg in te dammen, om pleegkinderen een fijn thuis te bieden en om ze niet uit hun vertrouwde omgeving en weg van hun vrienden te hoeven rukken. Wil je meer weten over de pleegzorg en andere verhalen van pleegouders en -kinderen lezen? Kijk dan even op supergewonemensengezocht.nl.

