Op déze plek staat 'ons' songfestivalnummer 'Arcade' momenteel in de peilingen

Donderdagavond hoorden we het nummer Arcade voor het eerst, waarmee Duncan Laurence ons kikkerlandje gaat vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival. Veel mensen zijn fan, en Arcade doet het nu ook helemaal niet slecht in de voorspellingen.

Complimenten

Twitter overstroomde tijdens de uitzending van De wereld draait door met reacties over het nummer, waarvan het grootste deel ook hartstikke positief was. Kijkers vergeleken Duncan met onder anderen Coldplay en Sam Smith. En dat zijn natuurlijk prachtige complimenten voor de Tilburgse zanger.

Top 3

Ook bij de wedkantoren bleef het nummer niet onopgemerkt. In de peilingen klom Arcade in een paar uur van de 6e plaats naar een mooie plek in de top 3. Daarmee passeert Duncan Laurence de inzendingen van onder meer IJsland, Cyprus en Italië. Rusland staat in de peilingen nog steeds bovenaan, gevolgd door Zweden op de 2e plek.

Enthousiast

Ook de radio-dj’s zijn enthousiast. “Arcade heeft alles in zich om een grote hit te worden”, aldus Barry Paf en Gerard Ekdom. Zij zijn allebei fan van het nummer en hebben laten weten dat ze Arcade volop gaan draaien in hun ochtendshows. Wij zijn maar wát benieuwd hoe het straks op 16 mei gaat met de douze points voor ‘onze’ Duncan Laurence.

Bron: ANP. Beeld: ANP