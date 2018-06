Drie van de leukste acteurs van Nederland staan nu met elkaar op de planken in de komische voorstelling Selma Ann Louis. Plien van Bennekom, Bianca Krijgsman en Arjan Ederveen over het ouder worden. Want daar zijn ze uiteraard mee bezig. Bianca: “Als ik nu met een fiets onder de tram kom, omschrijft de politie mij als een vrouw van middelbare leeftijd. En bij middelbaar stel ik me toch écht iets anders voor dan ons drieën.”

Vinden jullie ouder worden leuk?

Plien: “Ja. Maar ik zag laatst een recent filmpje waarop ik danste. Ik voelde me alsof ik aan Cirque du Soleil meedeed, maar het zag eruit alsof ik achter een rollator stond.”

Bianca: “Het is fijn dat het allemaal niet meer zo hóeft, het moeten wordt minder. Ik snap het ook nooit zo goed als mensen last hebben van ijdelheid wat dat betreft. Ouder worden is geen gezichtsverlies.”

Arjan: “Nou, ik vind het vervelend dat ik minder energie heb. De pijntjes. En dat als ik in de spiegel kijk, ik mijn oude vader zie. Alles gaat achteruit, maar het is ook bevrijdend dat ik niet meer op de versiertoer hoef. Nu houd ik tijd over om te schoffelen.”

Zien jullie jezelf als succesvol?

Een doodse stilte valt. Bianca: “Succesvol?”

Jullie namen zijn bijzonder bekend. Daarom staan ze straks levensgroot op het affiche van deze voorstelling.

Bianca: “Ja, maar daar ben ik me niet zo van bewust.”

Plien: “En het is angstaanjagend. Blijkbaar wordt er iets verwacht, maar we moeten het eerst maar even dóen. Natuurlijk zijn we uitverkoren mensen dat we op die poster staan en sowieso werk hebben. Maar als ik dit tempo elk jaar zou doen, zou ik gek worden.”

Bianca: “Burn-out komt veel voor in ons vak. Dan zie ik een leuke jonge meid in een musical spelen, is ze een halfjaar later ineens weg en ergens stemmen aan het inspreken omdat ze de combinatie met de kinderen niet aankon. Die meiden willen hun leven terug.”

Denken jullie weleens aan stoppen?

Arjan: “Ik wil nog wel wat krenten uit de pap halen, ik zal altijd creatieve dingen doen. Ik heb ook veel zin om te schilderen en tuinieren, maar het bloed kruipt toch waar het niet gaan kan. Ik blijf toneel zo leuk vinden ook. Juist die stress, óók die stress. Ik heb geleerd dat ik daar geen aandacht aan moet schenken, ik kan alleen maar mijn best doen.”

Bianca: “Duo’s die stoppen, komen vaak weer bij elkaar. En afscheidstournees vind ik vreemd.”

Plien: “Bianca en ik zijn al dertig jaar samen, maar we doen er heel veel naast. We zijn een soort boemeltreintje samen. We kunnen ruim een jaar doen over een voorstelling samen, zonder stress. Behalve als we gaan try-out’en, dan zijn we onuitstaanbaar. Want als het dan stom is, is het écht onze schuld.”

Met z’n drieën staan ze nu op de planken in de komische voorstelling Selma Ann Louis. De voorstelling zullen ze veel verschijnen in platte, eendimensionale autootjes, alsof ze in een poppenkast zitten.

Interview: Liesbeth Smit.