Kijkers vol verbazing over plottwist in ‘De Verraders’

Zaterdagavond genoten ruim 1,7 miljoen kijkers van de vijfde aflevering van De verraders. Het was een aflevering met veel spanning, lastige keuzes en vooral: een bizarre plottwist. Niet alleen de spelers maar ook de kijker thuis is daar flink door in de war.

Pas op: dit artikel kan spoilers bevatten.

De spanning is zaterdagavond te snijden in kasteel Erenstein in Kerkrade. Nog altijd hebben de spelers maar een doel: de schat veroveren. Iedere nacht wordt er echter iemand ‘vermoord’ door het trio verraders, wat voor heel wat spanning, complotten en verdenkingen zorgt.

Geen lege stoel

De grote hamvraag deze aflevering is wíe er niet aan de ontbijttafel verschijnt. Want de spelers hebben niet alleen trek in de rijkelijk belegde broodjes die op de ontbijttafel prijken, maar zijn vooral hongerig naar het antwoord op de vraag wie er vermoord is die nacht. Maar die lege stoel? Die komt er ditmaal niet.

Verrader

Diederik is in de voorgaande aflevering ontmaskerd, en nu hebben Kees en Holly Samantha gevraagd zijn plek in het team van Verraders over te nemen. Zij heeft daarop volmondig ‘ja’ gezegd. Maar al snel twijfelen Kees en Holly over deze keuze. “Het eerste wat ik dacht was of dit eigenlijk wel zo slim is”, denkt Holly hardop. Ook Kees voelt zich onzeker over de keuze. “Ik heb gelijk spijt.”

Monster in huis

De reden? “Iemand die zegt: ‘Nee joh, iedereen eet uit mijn hand. Ik weet precies wat er speelt.’ Die moet je dus niet in je team hebben. Die is tot alles in staat”, vertelt kees. Hij vreest dus ook dat Samantha in staat is tot verraad van haar eigen bondgenoten. Ondanks dat Samantha wel zégt dat ze te vertrouwen is, is Kees alsnog angstig over zijn keus. “We hebben een monster in huis gehaald.”

Reacties

De kijker thuis snapt de twijfel van de Verraders wel, blijkt op Twitter. Niet alleen vindt ook de kijker dat Samantha niet helemaal te vertrouwen is, ook verwacht het gros van de kijkers dat ze snel ontmaskerd wordt. “Ze oogt zenuwachtig”, schrijft iemand.

#deverraders hebben spijt van hun uitnodiging aan #Samantha Ze neemt de boel over😂😂 — Ellen 😎🍷🌴🌞 (@EllenB_M) April 10, 2021

Als Samantha de verraders nu gaat verraden dan cancel ik haar #samantha #DeVerraders — Maria✨ (@x_mariaxx) April 10, 2021

Weet niet of dat wel zo’n goede keuze was #Samantha #DeVerraders — Maronna Dumonsau (@Maronna71) April 10, 2021

Als de anderen de uitzending van vanavond gekeken hebben, stemmen ze volgende week Samantha eruit! 🙂 #samantha #DeVerraders — Ontrackkoeriers (@ontrackkoeriers) April 10, 2021

De artikelen van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan op Libelle.nl/nieuwsbrief.

Beeld: RTL