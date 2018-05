Plussize model leerde één heel belangrijke les voor haar trouwdag

Ondanks het feit dat Caralyn Mirand een prachtig plussize model is, legde ze zichzelf net als veel andere bruiden de druk op om voor haar grote dag de mooiste versie van zichzelf te worden. Onderweg ontdekte ze echter dat het daar helemaal niet om draait.

Caralyn vertelt tegenover Martha Stewart Weddings openhartig wat het vooruitzicht van het altaar deed met haar zelfvertrouwen. “Ik ben de eerste die toegeeft dat ik ontzettend streng naar mezelf ben en de lat soms zelfs onrealistisch hoog leg. Voor mijn grote dag voerde ik een interne strijd met hoe ik er uit wilde zien en me wilde voelen. Waar ik het meest van schrok, is dat mijn eerste gedachte na de verloving was: ik moet afvallen. Ik weet zeker dat veel andere bruiden dat herkennen.”

Zelfvertrouwen

Veel bruiden zoeken een trouwjurk die op het moment zelf misschien niet perfect past, maar met een paar kilootjes minder wel helemaal goed zit. Toen Caralyn een bruid sprak die een jurk had gekocht die bij de eerste passessie al als gegoten zat, zag het model opeens het licht. Toen ze zag hoe die vrouw haar lichaam accepteerde zoals het op dat moment was, besloot ze in aanloop naar haar huwelijk te werken aan haar zelfvertrouwen in plaats van als een gek te lijnen.

Details

“Ik dacht echt dat ik op een dag zelfverzekerd wakker zou worden en daar nooit meer over na zou hoeven denken. Helaas is dat niet het geval en ben ik er nog steeds veel mee bezig. Als het op mijn trouwdag aankomt, kan ik me helemaal verliezen in de details die deze dag spectaculair moeten maken.”

En met al die druk om het trouwen heen, zou je zomaar vergeten waar het om draait. “Die grote dag gaat om zoveel meer dan al die oppervlakkige details. Het zou moeten gaan om twee mensen die hebben besloten zich een leven lang met elkaar te verbinden.”

Vrouw zijn

Dat is dan ook haar beste advies aan alle bruiden met trouwstress: herinner jezelf er iedere dag aan dat je de liefde viert. “Er zijn een paar dingen die ik heb geleerd: ik zal altijd volle heupen hebben en een rond buikje. Mijn lichaam is gemaakt voor kleding die rondingen toont. Een bruid zijn betekent vrouw zijn – in wat voor vorm of maat dan ook. Ik ben geen topmodel. Een bruid zijn betekent voor mij zijn wie ik echt ben, van binnen en buiten. En ik heb geleerd dat die vrouw best oké is.”

‘Best oké?’ Wij vinden Caralyn bééldschoon. Van binnen én buiten.

Bron: Martha Stewart Weddings. Beeld: Instagram