Deze plussize modellen maken een sterk statement met Photoshop

Diana Sirokai en Callie Thorpe zijn 2 plussize modellen die een bevriende fotograaf vroegen een foto van hen te fotoshoppen. Met het eindresultaat willen ze iedereen laten zien hoe ongelooflijk ver Photoshop soms gaat in de modewereld.

Want zie als leek maar eens te beoordelen of een foto is gefotoshopt of niet. Tegenwoordig kun je er wel vanuit gaan dat aan bijna iedere foto in tijdschriften min of meer is gesleuteld. Maar soms blijft het niet alleen bij een beetje sleutelen en lijkt het eindresultaat een totaal andere foto. Diana en Callie vroegen professioneel fotograaf Karizza aan de slag te gaan met hun foto. Het eindresultaat is bijzonder geloofwaardig, terwijl je ziet dat er bizar veel aan de foto is gedaan wanneer je het origineel ernaast legt.

‘Neppe wereld‘

“Ik vind dat we er op beide foto’s geweldig uit zien”, zegt Diana. “Het doel hiervan was jullie te laten zien hoe media en magazines het bewerken van foto’s naar een ander niveau tillen. Modellen en beroemdheden lijken niet eens meer op zichzelf. We leven in zo’n neppe wereld dat het hoog tijd wordt de echte wereld terug te brengen. Wees trots op wie je bent!”

(Klik op het pijltje op onderstaande foto om het origineel te zien)

SWIPE FOR REALITY 🔙 Myself and @calliethorpe have asked our photographer @photo_karizza to use photoshop on us. I have to say we look Amazing both ways. The purpose of this was to show you all how magazines and the media takes editing to a different level. Models and celebrities do not even look like theirselves. We live in such a fake world its time to bring real back. Own who you are and slay ! #AConfidentYou Een bericht gedeeld door D I A N A S I R O K A I (@dianasirokai) op 17 Okt 2017 om 3:25 PDT

Plussize model wil nooit meer met een Uber nadat de taxichauffeur vragen stelt over haar gewicht:

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Bored Panda. Beeld: Instagram