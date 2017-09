Politie in Delft vraag aandacht voor onschuldige kindertekening

Op Facebook en Twitter plaatst de politie van Delft een vreemde oproep.

Er wordt gevraagd om de oproep zoveel mogelijk te delen. Maar het lijkt te gaan om een onschuldige tekening. Zo is er een bal op getekend en nog meer hobby’s die een meisje zou kunnen hebben.

Hulp nodig

De maakster van de brief is Lisa. Haar leeftijd is nog niet bekend. Toch heeft de politie een duidelijke reden waarom ze het bericht verspreiden: “We vermoeden dat het meisje zorg nodig zou kúnnen hebben. Maar of dat echt zo is, weten we niet. We willen het vooral aan haar en haar ouders zelf kunnen vragen.”

Delen

De politie vertelt niet hoe ze aan de brief zijn gekomen en of deze is afgegeven of dat ze het ergens hebben gevonden. De oproep is al meer dan 2000 keer gedeeld.

DELEN! Wij zijn op zoek naar Lisa. Wie (her)kent deze tekeningen in combinatie met Lisa? Heeft u info? Bel districtsrecherche op 0900-8844 pic.twitter.com/EbDCMcyOlR — Politie Delft (@PolDelft) 2 september 2017

Bron: Telegraaf. Beeld: Facebook/ Twitter