Politie Almelo assisteert tijdens het liefste huwelijksaanzoek óóit

Inwoners van Almelo mogen zich echt gelukkig prijzen: zij hebben sowieso het allerleukste politiecorps van Nederland.

Verschillende agenten hielpen namelijk mee met het schattigste huwelijksaanzoek ooit. De politie kreeg een tijdje geleden via Facebook een bericht van Michael, die graag op een bijzondere wijze zijn vriendin Anne-Marie ten huwelijk wilde vragen. En daar hielp de politie maar al te graag aan mee.

Zo werd er een huisinbraak in scène gezet, waarbij vooral veel juwelen gestolen zouden zijn. De “daders” gingen er volgens de politie vandoor in een auto met hetzelfde signalement als de auto van Michael en Anne-Marie, waardoor de politie het koppel moest aanhouden en fouilleren.

Drie keer raden wat er tijdens het fouilleren tevoorschijn kwam … Een prachtige verlovingsring natuurlijk!

En het leuke is: Anne-Marie had écht geen idee wat er gebeurde toen Michael op één knie ging. Of ze ‘ja’ heeft gezegd? Wat denk je? Bekijk hieronder de geweldige video die de politie online plaatste:

Bron en beeld: Politie Almelo.