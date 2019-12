De politie heeft vrijdagavond een Amber Alert uitgestuurd voor de 1-jarige Novan Roseboom. Het jongetje van 14 maanden werd vandaag meegenomen door zijn moeder Rowena van der Veen (26) uit Ede.

Er zijn zorgen over het welzijn van zowel moeder als kind, meldt de politie.

Uit camerabeelden blijkt dat Novan en zijn moeder werden vanochtend voor het laatst gezien in Utrecht. De politie kan verder geen informatie delen over de zaak, in verband met de privacy van moeder en kind. “Maar we maken ons ernstige zorgen en versturen deze Amber Alert uiteraard niet voor niets”, zegt een woordvoerder.

Hebt u informatie over deze vermissing? Neem dan contact op met de politie via 0800-6070.

Bron en beeld: Amber Alert