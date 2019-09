Politie rukt uit voor angstaanjagende pop bij Amsterdamse vuilniscontainer 

Halloween is vroeg dit jaar. De politie rukte woensdagmiddag uit toen voorbijgangers alarm sloegen over een ‘ingepakt lijk’ dat bij een vuilniscontainer in Amsterdam-Zuid lag.

Maar er bleek (gelukkig) iets heel anders aan de hand te zijn.

Levensgrote pop

De politie zette de omgeving af voor onderzoek. “Wij doen in dit soort gevallen altijd zorgvuldig onderzoek met behulp van het forensisch team, mocht het wel om een stoffelijk overschot gaan dan is het behoud van sporen cruciaal”, legt de politie uit op Twitter. Wat bleek? Toen ze de vuilniszakken hadden verwijderd zagen ze geen menselijk lichaam, maar een levensgrote pop.

Halloween-grap?

Degene die de pop daar zo heeft gedumpt, móet geweten hebben dat het er enorm alarmerend uitziet. Je schrikt je toch rot als je zoiets ziet liggen? Nou staat Halloween voor de deur en wint die feestdag die vooral geassocieerd worden met gegriezel behoorlijk aan populariteit in Nederland. Maar goed, die grapjas heeft voorbijgangers dus wel de stuipen op het lijf gejaagd.

Bron: Twitter politie Amsterdam. Beeld: ANP