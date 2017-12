Politie zoekt dader die 13-jarige collectant bedreigde en beroofde

Een 13-jarige jongen was zaterdagavond aan het collecteren voor Stichting Kinderleukemie Nederland, toen hij bruut bedreigd werd met een steekwapen.

Hij werd beroofd van zijn portemonnee, waarna de dader het op een lopen zette. De politie is nu op zoek naar de man, die een ‘onverzorgd en junkachtig uiterlijk’ zou hebben.

2 mannen

De tiener was een goede daad aan het verrichten door kaarten te verkopen voor het goede doel. Daar besloten 2 schoften een slaatje uit te slaan. De bedreiging en beroving vonden zaterdagavond rond half 9 ’s avonds plaats in de wijk Plan Oost in Heiloo. Voor het incident zou de dader met nog een andere man geweest zijn.

40 – 50 jaar

De één zou een onverzorgd en junkachtig uiterlijk hebben en tussen de 40 en 50 jaar oud zijn. Hij is ongeveer 1.80 meter lang, heeft een mager tot slank postuur en een slecht gebit. Hij droeg een lichtbruine, versleten jas en reed op een gammele fiets.

Bontkraag

De man met wie hij was zou getint zijn en een iets gezet postuur hebben. Hij droeg een jas met een bontkraag, daaronder een trui met capuchon en had net als zijn metgezel een onverzorgd uiterlijk.

Bellen

Heb jij toevallig iets verdachts gezien of gehoord in die omgeving? Bel dan met de politie in Alkmaar: 0900-8844. Anoniem kan ook via 0800-7000.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: politie.nl. Beeld: iStock