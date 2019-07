Politie door het stof na 'grappig' bedoelde tweet over appende fietser

De politie in het noorden van ons land heeft maandag een flinke blunder gemaakt. Het team uit Groningen plaatste een tweet over een vrouw die een bekeuring kreeg nadat ze append op de fiets was gespot. Maar dat bericht was behoorlijk misplaatst.

Dubbele boete

Sinds maandag 1 juli is appen op de fiets officieel verboden en staat er een flinke boete tegenover. De politie in Groningen betrapte op de eerste dag van deze nieuwe wet meteen een meisje, waar ze op Twitter een bericht over deelden. “Naast dat ze een slechte uitslag kreeg van de arts over haar soa-test, kreeg ze slecht nieuws van ons: een bekeuring van 95 euro”, luidde de tweet.

Oeps

En dát schoot bij veel mensen in het verkeerde keelgat. “Niet alleen misplaatst, maar ook een grove schending van haar privacy”, reageert iemand. “Politie Groningen denkt even leuk te doen” schrijft iemand anders. Al snel had de politie door dat de tweet niet bepaald een slimme zet was. Inmiddels is het bericht verwijderd en heeft de politie beloofd excuses naar de fietsster te maken in een nieuwe tweet:

Wij plaatsten zojuist een tweet over een fietser die bekeurd werd, terwijl ze haar mobiele telefoon vasthield. We maakten daarbij een totaal misplaatste opmerking. Uiteraard hadden we deze tweet niet mogen plaatsen. We gaan direct ons excuus maken naar de betrokken fietser. — Flexteam Groningen (@POL_flexteamGRN) July 1, 2019

Bron: Twitter Flexteam Groningen. Beeld: ANP