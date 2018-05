Politie in Zuid-Holland redt 11 eenden nadat moeder wordt overreden

De politie in Zuid-Holland werd gebeld dat er een auto-ongeluk had plaatsgevonden, waarbij een iemand letsel had opgelopen.

Met de persoon ging het naar omstandigheden weer goed, maar er was ook een eend aangereden.

Gered

Al gauw werd duidelijk dat het ging om een moedereend, die net een nestje kleintjes had gekregen. De jonkies waren zo geschrokken van het ongeluk, dat ze van de schrik in het water waren gerend. Samen met de dierenambulance zijn ze uit het water gehaald en naar de opvang gebracht.

De politie schrijft op Facebook: “11 baby-eendjes opgevangen nadat moeder eend bij tevergeefse uitwijkpoging van automobilisten komt te overlijden. Gistermiddag kregen onze collega’s een melding van een aanrijding met letsel op Langeweg in Heerjansdam. De aanrijding betrof een zogeheten kop-staart botsing.

De bestuurder van de voorste auto had hierbij geremd voor een overstekende moedereend en haar 11 baby-eendjes die op dat moment midden op de rijbaan liepen. De bestuurder van het achterste voertuig merkte dit helaas te laat op en botste daarop tegen de achterzijde van het voorste voertuig…”

Bron: Facebook Politie. Beeld: iStock