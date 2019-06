Politie Groningen waarschuwt voor lugubere telefoontjes

Verschillende inwoners van Groningen kregen vrijdagavond de schrik van hun leven: ze werden door een politieagent gebeld die hun vertelde dat een familielid was overleden of ernstig gewond was geraakt.

Het bleek echter om een zieke grap te gaan van een anonieme beller.

Advertentie

Meerdere meldingen

De politie in Groningen vertelt op Twitter dat ze gisteravond meerdere meldingen over dit soort lugubere telefoontjes hebben gekregen. Er zou gebeld zijn met een buitenlands nummer en de beller eindigde het gesprek steeds met de opmerking dat de politie nog contact zou opnemen.

Gisteravond kregen wij meerdere meldingen van mensen die waren gebeld door een buitenlands nummer. Vervolgens kregen ze te horen dat een familielid overleden of ernstig gewond was geraakt. De politie zou nog contact met hen opnemen werd er dan gezegd. — Politie Groningen (@polgroningen) 8 juni 2019

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Twitter. Beeld: iStock