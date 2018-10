Politie redt halfblote man van balkon die daar om een hilarische reden terechtkwam

Als er plotseling een wildvreemde, halfnaakte man op je balkon staat, bel je natuurlijk de politie. Dat deed een Rotterdamse vrouw zondagochtend dan ook.

Maar toen de politie eenmaal ter plekke was, bleek er iets heel, eh… sensationeels aan de hand te zijn.

Verzonnen vuurwapen

De politie in Rotterdam-Oost kreeg zondagochtend een belletje van een vrouw in Capelle aan den IJssel. Ze was compleet in paniek, want er stond plotseling een vreemde man op haar balkon die bij haar naar binnen wilde. Halfnaakt ook nog eens. “Hij zou naar eigen zeggen zojuist met een vuurwapen zijn bedreigd”, zo schrijft de politie op Facebook. Maar al snel werd duidelijk dat dat niet het geval was.

Slippertje

“Hij was namelijk helemaal niet bedreigd, maar op een haar na caught in the act”, vervolgt de politie, alsof het de plottwist van een smeuïge roman is. De man bleek namelijk een wel heel gezellige nacht gehad te hebben met een andere vrouw uit het wooncomplex. Maar eh, haar vriend kwam eerder dan verwacht thuis. En daarom vluchtte de man nét op tijd “met de broek op de knieën het balkon op en moest vervolgens aanschouwen hoe diezelfde vrouw door haar vriend het hof gemaakt werd”.

Uur bibberen in de kou

Bang dat ‘ie alsnog gesnapt zou worden door de vriend, klom de man volgens de politie over naar andere balkons en uiteindelijk naar het balkon van de vrouw die de politie belde, “waar hij na ruim een uur bibberen in de kou door agenten binnen kon worden gehaald.” Vast met blauwe lippen, maar met schaamrood op de kaken. Hij heeft er in ieder geval wel een wijze les uit getrokken, citeert de politie: “Wat je ook doet, doe het veilig.”

En alhoewel de politie keurig de identiteit van zowel de man als de overspelige vrouw geheim houdt, zijn wij benieuwd of ze weet dat momenteel haar vuile was buiten wordt gehangen.

