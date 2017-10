In een persconferentie heeft het OM en de gemeente Zeewolde vandaag bekendgemaakt dat het lichaam van Anne Faber is gevonden. Vanochtend werd al bekend dat ‘nieuwe aanwijzingen’ tot een nieuwe onderzoekslocatie hadden geleid: het Nulderpad bij Zeewolde.

Er wordt nog verder forensisch onderzoek gedaan. Zodra dat is voltooid, wordt het lichaam overgedragen aan de familie van Anne. Alle andere zoekacties zijn inmiddels stopgezet.De hoofdverdachte in de zaak, de 27-jarige Michael P., blijft de komende veertien dagen nog in hechtenis. Hij zou zelf de locatie van het lichaam hebben aangegeven. Michael P. mag geen contact hebben met de buitenwereld.

“Het zwartste scenario is uitgekomen. Onze Anne is niet meer. Verdriet en pijn heersen. We zijn dankbaar voor alle steun en hulp die we hebben ontvangen”, liet de oom van Anne weten. “We hebben op dit moment nog veel vragen. De familie, haar vrienden en vriend vragen nu rust. We vragen de media dit met klem te respecteren.”

29 september

De 25-jarige Anne uit Utrecht verdween 29 september na een fietstocht. Het meisje maakte wel vaker fietstochten. Vijf kwartier na haar vertrek stuurt ze een WhatsApp-bericht aan haar vriend dat ze in Hollandsche Rading is. Rond 18:50 uur stuurt ze hem een verregende selfie vanuit Baarn. Nadien werd niets meer van haar vernomen.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: Facebook