Politie op zoek naar moeder die 4-jarig dochter achterliet op vliegveld

De politie in Atlanta in de Verenigde Staten is op zoek naar een moeder die haar 4-jarige dochter in de steek liet op het vliegveld. De vrouw vroeg vreemden om even op haar kind te letten, zodat ze kon gaan winkelen. De moeder keerde echter nooit meer terug.

Maranda Hakimi Harvey uit Maryland had meer dan 1000 kilometer gereden naar het vliegveld van Atlanta. Toen ze daar ’s nachts aankwam, vroeg ze aan een onbekend stel of ze haar dochter even in de gaten konden houden. Ze vertelde dat ze even iets in de winkel moest kopen en direct zou terugkeren. Toen de vrouw na 5 uur nog steeds niet teruggekeerd was, belde het stel de politie.

‘’Zorgwekkend’’

Het is nog onduidelijk waarom de vrouw haar kind in de steek heeft gelaten, maar de politie noemt het ‘zeer zorgwekkend’. Volgens agent Warren Pickard huurde de vrouw ter plaatse een witte Nissan en verliet ze daarmee de stad. Hierna heeft niemand nog iets van haar vernomen.

Oproep

“Het is erg vreemd”, aldus Pickard. “Wie doet nu zoiets, zijn kind bij wildvreemden achterlaten? Zelfs als je maar heel even gaat winkelen, is het geen slim idee.” Het 4-jarige meisje verblijft op dit moment nog bij de politie totdat familie in Maryland voor haar kan zorgen. Via Facebook heeft de politie een oproep verspreid.

Bron: Mirror.co.uk. Beeld: Facebook/iStock