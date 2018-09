Amsterdamse politie reageert op de verwijten van Ellie Lust

Ellie ‘etherdiscipline’ Lust maakte deze week bekend te stoppen als politiewoordvoerder om zich volledig te richten op haar tv-carrière. Een naar haar zeggen gedwongen beslissing waar ze erg boos en verdrietig om is.

In Het Parool geeft de oud-Wie is de mol?-deelneemster een uitgebreid interview over hoe ze zich rondom haar vertrek niet ‘integer behandeld’ voelde bij de Amsterdamse politie. Die doen op hun beurt nu ook hun zegje.

Teleurstellend

Volgens hen zit de vork anders in de steel dan hoe Ellie haar verhaal doet. “Erg teleurstellend dat Ellie Lust in media op deze wijze terugblikt op de afgelopen anderhalf jaar”, schrijft Jean Fransman, hoofd communicatie bij de Amsterdamse politie, op Twitter. “We hebben haar veel ruimte en tijd gegund voor de opbouw van haar tv-carrière.” Volgens hem was het volledig Ellies keuze om de verbinding met de politie totaal te verbreken. “Zelfs terugkeergarantie vanuit ons werd niet aangenomen.”

Succes

Ondanks het geschil, wenst de Amsterdamse politie Ellie het beste toe. “Ik wens haar veel succes met de tv-avonturen en dank Ellie Lust voor alles bij Politie Amsterdam. En gelukkig zit er veel talent én ervaring bij de politie op verder op te bouwen.”

Ellie zit om werk in ieder geval niet verlegen: naast Ellie op patrouille, staan haar nog meer tv-klussen te wachten, zo maakte AVROTROS bekend.

1/2 Erg teleurstellend dat #ellielust in media op deze wijze terugblikt op afgelopen 1,5 jaar. We hebben haar veel ruimte en tijd gegund voor opbouw van tv-carriere. Haar keuze is verbinding met politie totaal te verbreken, zelfs terugkeergarantie vanuit ons werd niet aangenomen. — Jean Fransman (@JeanFransman) 22 september 2018

2/2 ik wens haar veel succes met tv avonturen en dank #ellielust voor alles bij @Politie_Adam en @rozeinblauw ! En gelukkig zit er veel talent én ervaring bij politie om verder op te bouwen — Jean Fransman (@JeanFransman) 22 september 2018

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Het Parool, Twitter. Beeld: ANP

Wat vond jij van het politienummer van Libelle? In deze video overhandigt Libelle de special aan minster Grapperhaus: