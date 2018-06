Gisteren heeft de politie een teckel moeten redden uit een geparkeerde auto. De temperaturen in de wagen waren flink opgelopen.

De eigenaresse had het diertje in de auto achtergelaten en kon niet worden bereikt door de politie. Omdat de teckel al een langere tijd in de auto opgesloten zat, besloten agenten om een raam in te tikken om de hond te bevrijden.

Het baasje van de teckel meldde zich later bij de politie. De hond was toen al nagekeken door een dierenarts en bleek gelukkig in orde te zijn.

De politie waarschuwt al langer om bij deze hoge temperaturen geen dieren of kinderen achter te laten in de auto. Het is overigens onbekend of het hondenbaasje haar teckel weer heeft mee mogen nemen.

Bron: Politie Zwolle, De Stentor. Beeld: Politie Zwolle.