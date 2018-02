Politie ontfermt zich over 92-jarige Rotterdammer: "Hij had al dagen niet of nauwelijks gegeten"

Een 92-jarige Rotterdammer belde 112 met het bericht dat zijn pinpas gestolen was. Maar toen de agenten eenmaal bij hem thuiskwamen, ontdekten ze iets hartverscheurends.

“Toen we in de koelkast keken, schrokken we van wat we zagen”, schrijft de politie op Facebook.

Niet of nauwelijks gegeten

De pinpas van de bejaarde man, die een verwarde indruk op de agenten maakte, lag gewoon op tafel in een enveloppe. Het moest alleen nog geactiveerd worden, maar hij wist niet hoe. En daarom kon hij de hele week ook geen geld opnemen. De koelkast was dan ook leeg, op “wat appelstroop en koffiemelk” na. “Waarschijnlijk had hij al een aantal dagen niet of nauwelijks gegeten.”

Geen legitimatie

De man had inderdaad al even geen boodschappen gedaan, vertelde hij de politie. “En hij had gebeld omdat hij niet wist hoe hij het weekend door moest komen.” Om de man te helpen, besloten de agenten om met hem naar zijn bank te gaan. “Om zijn pinpas te activeren en daarna wat boodschappen te halen. Helaas kon ook de bank niks betekenen, omdat de man geen legitimatiebewijs had.”

In de gaten houden

Gelukkig liet de politie de arme man niet aan zijn lot over. Ze hebben naar verluidt een familielid gevonden dat hem nu verder helpt, en hij zou volgens RTV Rijnmond inmiddels ook aangemeld zijn voor professionele zorg. Of hij verder geen vrienden of familie heeft die hem kunnen helpen, is niet bekend. De meelevende agenten blijven de man in ieder geval in de gaten houden, beloven ze. “Erg vervelend en triest om een man zo alleen te zien zitten, terwijl hij hulp nodig heeft. Maar we zijn blij dat we als politie toch iets hebben kunnen doen.”

Hulp

Op het politiebericht stromen reacties binnen van mensen die de man graag willen helpen. “Kunnen wij iets voor deze man (en mensen zoals deze meneer) doen? Ik wil best elke dag even een praatje maken, kijken of alles in orde is en helpen waar kan! Dit kan toch niet?”, schrijft iemand. Daarop reageert de politie dat ze met collega’s gaan overleggen hoe buitenstaanders iets voor de man kunnen betekenen, in verband met de privacy.

