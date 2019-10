Politie rukt uit voor 1-jarig boefje dat oppas heeft buitengesloten

Een peuter van slechts 1,5 jaar oud heeft afgelopen maandag het Brabantse Waalre even flink op z’n kop gezet. Het jongetje had zijn oppas buitengesloten, terwijl er in de keuken een pan op het vuur stond.

De politie moest uiteindelijk uitrukken om het jongetje te ‘bevrijden’.

Gevaarlijke situatie

Toen de oppas even buiten was werd zij direct buitengesloten door haar oppaskindje. “Een klein boefje (1,5 jaar) had de knip op de deur gezet op het moment dat de oppas even buiten was. Tevens stond er nog een pannetje op het vuur”, schrijft de politie Valkenswaard op Facebook.

‘Vliegensvlugge handjes’

Het duurde niet lang voordat de politie werd ingeschakeld. Aangesnelde agenten sloegen een klein ruitje in om de oppas en het kindje te herenigen. De politie laat via Facebook weten dat ze de peuter ’ter geruststelling’ een beertje hebben gegeven. “Een mooi manneke met vliegensvlugge handjes is je soms gewoon te snel af”, schrijft de agent.

Bron: Facebook. Beeld: iStock