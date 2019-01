Politie vindt een wel héél bijzondere kat langs de A2 en zoekt naar de eigenaar

Is het een kat? Een luipaard? Een lynx? Twee politieagenten in Limburg waren vrijdagavond compleet in de war toen ze een wel heel bijzonder dier langs de A2 bij het dorp Born aantroffen.

Het blijkt te gaan om een serval, een katachtige die op de Afrikaanse savanne leeft.

Aanrijding

“We kwamen uit bij een bijzondere aanrijding”, schrijft de politie Limburg op Facebook. “Helaas heeft het dier de aanrijding niet overleefd.” Waar de serval vandaan komt, is niet duidelijk. “We komen graag in contact met de eigenaar van dit indrukwekkende dier.”

Chip

Het arme dier is naar de Dierenbescherming gebracht voor nader onderzoek. Daaruit is al gebleken dat de serval een Duitse chip droeg. Middels deze chip wordt nu geprobeerd om de eigenaar te achterhalen. Het wordt een frappant verhaal als blijkt dat het iemands huisdier was, want daar zijn servals volgens kenners veel te wild voor. Wellicht is ‘ie uit een Duitse dierentuin ontsnapt?

