Politie is verbijsterd: krijgt ambulancepersoneel kogelvrije vesten?

Ambulancepersoneel in heel Nederland krijgt kogel- en steekwerende vesten en helmen om ze te beschermen in onveilige omstandigheden en terreursituaties. Op Twitter laat Ron de Milde van de politie weten verbijsterd te zijn.

Alle regionale ambulancediensten nemen het advies van Ambulancezorg Nederland over om beschermende kleding aan te schaffen. Zo zijn de medewerkers beter beschermend in terreursituaties en andere onveilige omstandigheden. Hulpverleners mogen zelf bepalen of en wanneer ze de kogel- en steekwerende vesten dragen. Zij moeten zelf de situatie inschatten.

Verbijsterd

De politie is verbijsterd over dit nieuws, want hoe kan het dat hulpverleners in Nederland zoveel gevaar lopen? “Normaal gesproken doe ik geen uitspraken over gevoelige onderwerpen”, schrijft Ron de Milde, directeur Nieuwe Media en Digitale Dienstverlening van de politie, op Twitter. “Maar het is toch waanzinnig dat dit nodig is? Wat is er aan de hand in onze samenleving dat hulpverleners als ambulance mensen dit soort beschermende middelen moeten gebruiken. Begrijp ik echt niets van.”

Bron: NOS & Twitter. Beeld: ANP