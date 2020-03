Politie waarschuwt voor nepcollectanten die geld inzamelen voor hulp coronavirus

We moeten ons de komende tijd met zijn allen inzetten om de gevolgen van de coranacrisis te beperken waar we kunnen. Toch zijn er ook oplichters die juist in deze tijd willen toeslaan. De politie waarschuwt in verschillende gemeenten voor nepcollectanten.

De afgelopen dagen is er onder andere in Breda, Den Haag, Meppel, Pijnacker en Schiedam melding gemaakt van vrijwilligers die langs de deuren gaan om zogenaamd geld in te zamelen voor de strijd tegen het coronavirus.