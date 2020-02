Politie Flevoland waarschuwt voor zogenaamde postbezorgers die bankpassen ophalen

De afgelopen tijd heeft de politie in Flevoland verschillende meldingen gehad over zogenaamde postbezorgers die zeggen oude bankpassen op te komen halen.

Er zijn volgens de politie al verschillende meldingen uit Zeewolde en Urk binnengekomen, meldt Omroep Flevoland. Mannen in PostNL-jassen bellen bij inwoners aan om oude bankpassen op te komen halen. Inwoners van Zeewolde kregen voorafgaand een brief die van hun bank afkomstig leek te zijn, waarin ze het bezoek aankondigden. In die brief stond dat hun bankpas niet langer geldig was en dat ze ‘m daarom moesten doorknippen. Of de mannen ook in andere plaatsen aangebeld hebben, is nog niet bekend. Dat onderzoekt de politie nu nog.

Waarschuwing

De politie waarschuwt dat banken nooit iemand sturen om een bankpas op te halen. Wordt er bij jou ook aangebeld met dit verhaal? Bel dan zo snel mogelijk de politie en schakel bij twijfel ook altijd de bank in.

Bron: Omroep Flevoland. Beeld: iStock