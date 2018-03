Pas op: politie waarschuwt voor nepbrief met boete voor te hard rijden

Heb jij onlangs een boete van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) ontvangen? Dan kun je deze maar beter eerst goed doorlezen voordat je overgaat tot betalen.

Volgens de politie gaan er momenteel valse brieven van het CJIB rond, die bijna niet te onderscheiden zijn van een echte boete.

Snelheidsovertreding

Gisteren was het weer raak en meldde een inwoner van Ter Apel zich op het politiebureau met een nepbrief. De man zou 203 euro boete moeten betalen (exclusief administratiekosten) voor een snelheidsovertreding.

Onjuistheden

De politie op Facebook: ‘’Hoewel de brief er bedrieglijk echt uitzag klopte er toch van alles niet aan. Zo ontbrak de plek waar de overtreding was begaan en zou op een autosnelweg een snelheid van honderd kilometer de limiet zijn. Ook was volgens het ‘CJIB’ de overtreding al ruim een half jaar terug gepleegd.’’

Goed lezen

Dat brieven met valse boetes worden verzonden, is relatief nieuw. Volgens RTV Noord krijgt de politie in Groningen meestal meldingen van valse e-mails. Mocht je toch een brief krijgen, dan adviseert de politie om deze eerst goed door te lezen. Als je na het lezen nog enige twijfel hebt, dan kun je het beste even met het ‘echte’ CJIB in Leeuwaarden bellen.

‘’Een boete is, hoe terecht ook, altijd sneu geld. Maar een nepboete helemaal’’, aldus de politie op Facebook.

Bron: NOS. Beeld: Facebook