Politie zoekt getuigen die zwaargewond mopshondje hebben zien vallen

Een foto van een zwaargewond mopshondje wordt momenteel massaal gedeeld. Het beestje werd onderaan een flat in Dordrecht gevonden.

De dierenpolitie trof de hond in een heel slechte conditie aan en roept getuigen op om van zich te laten horen.

Klaplong

Of het mopshondje expres van het balkon is gegooid, is niet duidelijk. Toch wijst alles erop dat het beestje slecht behandeld is. “Hij is vel over been en heeft zulke lange nagels dat hij niet eens op zijn pootjes zou kunnen staan”, laat het dierentehuis waar het mopshondje nu in wordt verzorgd weten aan het AD. Bovendien bleek de arme ziel eenmaal in het ziekenhuis ook een klaplong te hebben en compleet in shock te zijn. Via een neussonde proberen ze hem toch wat te laten eten.

Op klaarlichte dag

Er wordt onderzocht wie het baasje van de hond is en hoe het dier van het balkon heeft kunnen vallen. “Dit is gebeurd op klaarlichte dag, iemand móet toch iets gezien hebben”, aldus de politie die op getuigen wacht. Heb jij misschien iets gezien of gehoord? Dan kun je contact opnemen via 078-6137902.

Geen spier meer over

Of het beestje het overleeft, is nog maar de vraag. “Hij leeft nog, maar het is veel te vroeg om positief te zijn. Hij heeft bijna geen spier meer over en kan zijn nek niet eens optillen, zo erg is het.”

Bron: AD. Beeld: iStock

