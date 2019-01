Politieagent deelt ontroerend bericht: 'Wat hebben we een mooi beroep'

Op de Facebookpagina van Politie Stichtse Vecht verscheen afgelopen weekend een mooi bericht van wijkagent Julian. Hij werd herenigd met de man die hij eerder vier keer reanimeerde.

Reanimatie

“In november 2018 kwam bij de ambulance de melding van een onwelwording binnen. Als politie gaan wij altijd mee met dergelijke meldingen. Wij kunnen vaak eerder ter plaatse zijn en zo kan er zo snel mogelijk gestart worden met de reanimatie”, begint agent Julian zijn bericht. Er leek niet veel aan de hand, totdat de bewoner wegviel. De ambulance bereidde het een en ander voor, en Julian startte met de reanimatie. “Na ongeveer 3 minuten reanimeren, kwam hij bij en begon hij verder te praten alsof er niets gebeurd was.”

Advertentie

Ziekenhuis

Maar het ging niet lang goed. Vlak daarna stopte zijn hart weer en viel hij weer weg. Julian begon meteen weer met reanimeren en de man kwam weer bij. Dit gebeurde nog twee keer, waarna de man – gelukkig wel met hartslag – naar het ziekenhuis werd gebracht. In verband met privacy worden gegevens uit het ziekenhuis nooit met de agenten gedeeld. “Het is voor ons dus altijd maar de vraag of een slachtoffer uiteindelijk bij is gekomen en zo ja, hoe”, vervolgt hij.

Springlevend

Toeval bestaat niet, zou je bijna denken: dit weekend werd Julian om een andere reden naar het adres van de man gestuurd die hij in november zo vaak had gereanimeerd. Daar trof hij de man aan die ‘vier keer dood was’, zoals hij het zelf omschreef. “Heel bijzonder om iemand die je hebt gereanimeerd en dus levenloos hebt meegemaakt, weer springlevend te zien. Wat hebben we een mooi beroep”, sluit hij zijn bericht af.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Facebook & RTL Nieuws. Beeld: ANP