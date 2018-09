Zó gaat het nu met de uit raam gesprongen politieagent explosie Utrecht

Herinner je je de schokkende beelden nog van de agent die uit een brandende flat in Utrecht sprong? De man raakte zwaargewond tijdens een explosie.

Waarschijnlijk staan de schokkende beelden nog goed op je netvlies: ze gingen heel Nederland door. De politieman bungelde aan een ingeslagen raam, om zich vervolgens meters naar beneden te moeten laten vallen om op het dak van een portiek terecht te komen. Buurtbewoners waren daar om de agent van het dak te helpen.

De explosie vond plaats in een flatwoning in Utrecht. Deze brandde uit nadat een man de woning in brand had gestoken en zijn vrouw had doodgestoken.

Verhaal

Nu doet de man zijn verhaal in de Politie Podcast – zo’n 100 dagen na het vreselijke voorval. Zefanja: “Inmiddels zijn we drie maanden verder. Mijn beide hielbenen zijn verbrijzeld en geopereerd, en zo snel mogelijk ben ik begonnen met de revalidatie, die naar verwachting anderhalf jaar duurt. Ik verwacht binnenkort met krukken te kunnen lopen. Ik ben nog niet aan het werk, want vanuit een rolstoel aan het werk gaan is lastig. Op termijn moet ik weer pijnvrij kunnen lopen.”

Laten vallen

Als de agent de bovenste verdieping van het pand heeft gecheckt, constateert hij dat er een dikke zwarte rookwalm zijn kant op komt. “Het voelde alsof mijn laatste uur was ingeslagen, ik kon geen kant op.” Uiteindelijk besloot Zefanja om zich te laten vallen uit het raam. Uiteindelijk besluit Zefanja dat hij niet anders kan dan zich te laten vallen. “Bijzonder is wel dat je daar hangt en eigenlijk al weet dat je wat gaat breken. Ik maakte mijn lichaam lang en ik wist dat het belangrijk was om ervoor te zorgen dat ik mijn hoofd en bovenlichaam heel zou houden. De impact van de klap voelde ik meteen en ik merkte bij het overeind komen gelijk dat het fout zat met mijn voeten.”

Ontzettend dankbaar

Na de val van Zefanja schoten jongeren meteen te hulp; ze hielpen hem het dak af. “Fantastisch. Ik heb daar een heel goed gevoel bij. Ik heb die jongens helaas nog niet gesproken, dat komt hopelijk nog. Maar ik ben ze hartstikke dankbaar.”

Een terugblik op de explosie in de flat in Kanaleneiland, Utrecht:

Heftige beelden van politieman die zichzelf in veiligheid moet brengen na brand/ontploffing flat Kanaleneiland, Utrecht. pic.twitter.com/kJE4hsudVT — ivar penris (@ivarpenris) 21 juni 2018

Bron: AD.nl. & de Politie Podcast. Beeld: Facebook & iStock.